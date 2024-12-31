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У Державному агрореєстрі почали приймати заявки на насіння й добрива для весняної сівби
23:02 30.12.2024 |
У Державному аграрному реєстрі стартував прийом заявок на насіння й добрива для весняної посівної.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, передає Укрінформ із посиланням на Мінагрополітики.
«Мінагрополітики продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами, зокрема, з програмою USAID «Врожай». Сьогодні в ДАР стартував прийом заявок на насіння та добрива для аграріїв України. Перевага надаватиметься агровиробникам із прифронтових областей - Харківської, Сумської або Чернігівської. А також господарствам, які очолюють жінки, люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи чи ветерани», - зазначив Коваль.
Так, участь у програмі можуть взяти фермери, які обробляють від 5 га до 2 000 га. Аграрії зможуть отримати насіння соняшнику, кукурудзи або добрива NPK (нітроамофоска).
За словами міністра, підтримка буде розподілятися за розміром господарств.
Зокрема, для господарств, які обробляють від 5 га до 50 га, насіння або добрива надаватимуть із розрахунку на 10 га в прифронтових областях і на 5 га - в інших областях.
Для господарств, які мають від 50 га до 200 га, добрива та насіння надаватимуть із розрахунку на 20 га в прифронтових областях і на 10 га - в інших. Якщо розмір господарства становить від 200 до 2 000 га, то підтримка надаватиметься з розрахунку на 30 га у прифронтових областях і на 20 га - в інших областях.
Коваль зауважив, що фермерам потрібно лише зареєструватися в ДАР, обравши програму «Насіння та добрива для виробників зернових та олійних від Програми USAID «Врожай».
Заявки прийматимуть до 17 січня 2025 року.
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