Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Державному агрореєстрі почали приймати заявки на насіння й добрива для весняної сівби

23:02 30.12.2024 |

Новини АПК

 

У Державному аграрному реєстрі стартував прийом заявок на насіння й добрива для весняної посівної.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, передає Укрінформ із посиланням на Мінагрополітики.

«Мінагрополітики продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами, зокрема, з програмою USAID «Врожай». Сьогодні в ДАР стартував прийом заявок на насіння та добрива для аграріїв України. Перевага надаватиметься агровиробникам із прифронтових областей - Харківської, Сумської або Чернігівської. А також господарствам, які очолюють жінки, люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи чи ветерани», - зазначив Коваль.

Так, участь у програмі можуть взяти фермери, які обробляють від 5 га до 2 000 га. Аграрії зможуть отримати насіння соняшнику, кукурудзи або добрива NPK (нітроамофоска).

За словами міністра, підтримка буде розподілятися за розміром господарств.

Зокрема, для господарств, які обробляють від 5 га до 50 га, насіння або добрива надаватимуть із розрахунку на 10 га в прифронтових областях і на 5 га - в інших областях.

Для господарств, які мають від 50 га до 200 га, добрива та насіння надаватимуть із розрахунку на 20 га в прифронтових областях і на 10 га - в інших. Якщо розмір господарства становить від 200 до 2 000 га, то підтримка надаватиметься з розрахунку на 30 га у прифронтових областях і на 20 га - в інших областях.

Коваль зауважив, що фермерам потрібно лише зареєструватися в ДАР, обравши програму «Насіння та добрива для виробників зернових та олійних від Програми USAID «Врожай».

Заявки прийматимуть до 17 січня 2025 року.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0390
  0,0987
 0,24
EUR
 1
 43,9266
  0,1787
 0,41

Курс обміну валют на вчора, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6200  0,07 0,18 42,3420  0,12 0,27
EUR 43,5320  0,13 0,31 44,3284  0,18 0,40

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,12 0,29 42,0600  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес