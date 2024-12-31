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В Україні від початку повномасштабного вторгнення кількість полів зменшилась на 20%
17:39 30.12.2024 |
З початку повномасштабного вторгнення в Україні кількість полів, з яких аграрії могли зібрати врожай скоротилась на 20%.
Про це в ефірі "Єдиних новин" розповів міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, передає Укрінформ.
"Ми маємо об'єктивні фактори здорожчання продуктів. Наприклад, кількість полів, з яких ми збираємо врожай, сьогодні на 20% менше, ніж до війни. Цього року ми зібрали врожай з площі 19,8 млн га. Крім того, здорожчання кожного типу продуктів залежить від того, наскільки Україна інтегрована в світовий ринок по тому чи іншому продукту", - пояснив Коваль.
Міністр нагадав, що Україна вирощує втричі більше продукції, ніж споживає, а щодо зернових та олійних культур, то вітчизняна продукція все ще займає лідерську позицію на світовій арені.
Щодо овочів, то Коваль зауважив, що Україна може забезпечити себе даною продукцію, однак інколи змушена імпортувати через нестачу овочесховищ. За його словами, експорт не залежить від внутрішнього врожаю, адже продукції вирощується втричі більше, ніж необхідно.
Водночас цього року через посуху врожай овочів скоротився на 20%, що відразу вплинуло на ціни. Крім того, нестача місць для їх зберігання вже через 4-6 місяців після збору впливає на підвищення ціни.
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