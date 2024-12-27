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АНАЛІТИКА

БЕБ оцінило втрати держбюджету від експорту «чорного» зерна у 8,5 мільярда гривень

14:10 27.12.2024 |

Новини АПК

 

За оцінками фахівців Бюро економічної безпеки (БЕБ) на базі даних Державної податкової служби, на "тіньовий експорт" аграрної продукції припадає орієнтовно 6% від загального обсягу експорту, а втрати бюджету через ненадходження податків можуть сягати орієнтовно 8,5 млрд грн.

Про це в.о. директора БЕБ Сергій Перхун розповів під час засідання координаційної ради з питань логістики в сільському господарстві, інформує пресслужба відомства.

За словами очільника Бюро, цьогоріч детективи скерували до суду 26 кримінальних проваджень щодо незаконного експорту агропродукції, у 19 розслідування триває.

"Наразі детективи Бюро забезпечили відшкодування 1,3 мільярда гривень збитків ризиковими експортерами. Ці кошти вже надійшли до державного бюджету", - зазначив Перхун.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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