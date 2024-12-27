На тлі ситуативного попиту в портах України подорожчала пшениця

Згідно з даними ІА «АПК-Інформ», з початку поточного тижня в портах Великої Одеси та Дунаю спостерігалось невелике підвищення цін попиту на продовольчу пшеницю.

Підтримку закупівельним цінам на дану культуру надала активізація попиту імпортерів для термінового покриття позицій за раніше укладеними угодами, стримана пропозиція також підтримала ціни. Водночас підвищенню гривневих цін на пшеницю сприяв валютний фактор.

Так, у портах Великої Одеси протягом звітного періоду закупівельні ціни на продовольчу пшеницю підвищились на 1-2 USD/т і станом на 26 грудня 2024 р. озвучуються в межах 208-215 USD/т CPT-порт. Водночас у портах Дунаю підвищення цін попиту становило в середньому 2 USD/т та фіксується в діапазоні 209-215 USD/т CPT-порт порівняно з кінцем минулого тижня.

Гривневі ціни (базис CPT-порт) підвищились на 50-150 грн/т і озвучуються переважно в діапазоні 9900-10300 грн/т.

Відмітимо, що мінімальні і наближені до них ціни переважно мали декларативний характер та були наближені до цін на фуражну пшеницю.