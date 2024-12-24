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АНАЛІТИКА

Какао-боби стали найприбутковішим товаром 2024 року, обійшовши навіть біткоїн

11:59 24.12.2024 |

Новини АПК

 

Какао-боби стали найприбутковішим серед основних сировинних товарів у 2024 році, перевершивши навіть біткоїн та фондовий ринок США. Ціни на них більш ніж подвоїлися, пише MarketWatch.

Вартість какао з постачанням у березні сягнула $11 954 за метричну тонну, що означає зростання майже на 185% з початку року. Для порівняння, біткоїн подорожчав на 128%, а індекс S&P 500 - лише на 25%.

Ознак того, що це ралі закінчиться, поки що немає: 2023-2024 сільськогосподарський рік завершився із найбільшим за останні 60 років дефіцитом пропозиції какао-бобів, зазначають в ING.

Ключовим фактором неврожаю стали несприятливі погодні умови в Західній Африці (особливо в Кот-д'Івуарі).

Рекордно теплі океани по всьому світу погіршили й без того погану ситуацію для західноафриканських посівів какао, що постраждали від двох років екстремальних погодних умов, сказав Джеймс Ромер, видавець інформаційного бюлетеня WeatherWealth.

Волога погода в жовтні знову завдала шкоди какао-деревам у деяких частинах Західної Африки, а зовсім нещодавно спостерігалися теплі, сухі вітри харматан, які зазвичай не виникають під час слабкої Ла-Ніньї, написав він у нещодавньому випуску. Ці вітри створять загрозу для врожаю какао, який збирають навесні.

Міжнародна організація какао прогнозує дефіцит какао у 478 000 метричних тонн і падіння виробництва на 13,1% в річному вимірі.

Попри рекордні ціни, попит на какао залишається стабільним.

"Важкі погодні умови б'ють по виробництву, але попит залишається високим, - сказав керуючий директор Teucrium Джейк Хенлі. - Споживачі неохоче відмовляються від таких речей, як кава та шоколад".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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