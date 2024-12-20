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АНАЛІТИКА

В Україні зібрали перший промисловий урожай батату

11:52 20.12.2024 |

Новини АПК

В Україні зібрали перший промисловий урожай батату

 

У Білгород-Дністровському районі завершено збирання батату на площі сім гектарів - однієї з найбільших в Україні будь-коли засіяної цією культурою. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Навіть у непростих умовах регіон може бути прикладом новаторства та ефективності. Завдяки таким ініціативам наші фермери не лише розвивають економіку, а й дарують українцям нові смаки", - написав Кіпер у соцмережах.

Раніше батат в Україні вирощували переважно на Херсонщині, але на невеликих площах.

В Україні зібрали перший промисловий урожай батату

 

Перший промисловий урожай батату зібрало фермерське господарство "Буджак". Цього року господарство внесло американський сорт батату "борегард" (Beauregard) до офіційного реєстру сортів рослин, придатних для поширення та рекомендованих для вирощування в Україні. До цього у реєстрі було два сорти батату, зареєстровані Харківським інститутом овочівництва.

В Україні зібрали перший промисловий урожай батату

 

"Буджак" займається вирощуванням батату п'ять років, але спочатку фокус був зосереджений на виробництві тільки посадкового матеріалу, розповідав раніше в інтерв'ю місцевому інтернет-виданню "Махала", голова господарства Олексій Згірін. За його словами, вирощування сорту "борегард" стало можливим завдяки впровадженню новітніх технологій, зокрема використанню безвірусного посадкового матеріалу. Це дозволило знизити кількість хімічних обробок та підвищити якість продукції.

В Україні зібрали перший промисловий урожай батату

 

Продавати батат фермерське господарство планує на українському ринку, "оскільки конкурувати на міжнародному поки що складно. Основним гравцем на європейському ринку залишається Єгипет, який має значні обсяги виробництва, що дозволяє їм пропонувати конкурентні ціни. У нас поки що немає таких масштабів, але ми рухаємося в цьому напрямку ", - розповів Олексій Згірін в інтерв'ю інтернет-виданню.


В Україні зібрали перший промисловий урожай батату
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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