USAID «Урожай» надала аграріям 10 зерносушарок та забезпечить ще 7 тис. зернових рукавів

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль та представники програми USAID "Урожай" передали перші 10 зерносушарок фермерам, які працюють на прифронтових територіях, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Перші передані 10 зерносушарок принесуть користь понад 100 фермерам. Це дозволить їм наростити виробництво, забезпечити правильне сушіння зерна та продавати продукцію з доданою вартістю 15-20% у прифронтових регіонах", - зазначив міністр.

За його інформацією, в рамках програми USAID "Урожай" аграріям також передадуть 7 тисяч зернових рукавів, що допоможе зберегти 1,4 млн. тонн зерна. Ініціатива спрямована на подолання критичного дефіциту потужностей для зберігання зерна у Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій областях та допоможе близько 300 фермерських господарств площею від 1 тис. га до 10 тис. га.

Коваль нагадав, що за умов війни, коли по всій прифронтовій території знищено зерносховища для тривалого зберігання зерна, такі рукави стали справжнім порятунком для українських фермерів.

Міністр подякував Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО) та Агентству США з міжнародного розвитку (USAID), які за фінансової підтримки Урядів Канади, Японії та Сполучених Штатів Америки змогли реалізувати цю програму.