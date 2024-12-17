ФАО передала українським фермерам вже 185 генераторів

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) передала українським фермерам 185 генераторів та планується до передачі ще 65 генераторів до кінця 2024 року.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства під час зустрічі із делегацією ФАО на чолі з виконувачем обов'язків голови організації Мохаммедом Азукою, передає Укрінформ з посиланням на Мінагрополітики.

Зазначається, що сторони обговорили питання забезпечення міжнародної продовольчої безпеки, підтримку українських аграріїв, процес євроінтеграції та розвиток аграрної дипломатії, а також плани співпраці на 2025 рік.

Віталій Коваль подякував ФАО за технічну, фінансову та ресурсну допомогу українським агровиробникам.

"Вже 1642 аграрії отримали 6 474 рукави, кожен місткістю 200 тонн. Всього подано 2550 заявок. А також за генератори для фермерів, яких вже передано 185 штук та планується до передачі ще 65 генераторів до кінця 2024 року", - поінформував міністр.

Також на зустрічі обговорили важливість програми підготовки аграрних аташе, яка сприятиме подальшому відновленню агросектору та просуванню української сільськогосподарської продукції на міжнародних ринках.

У Мінагрополітики зауважили, що в рамках євроінтеграції та реалізації Стратегії розвитку сільського господарства до 2030 року українським аграріям важлива підтримка, яка б їх наближала до вимог Євросоюзу, надавала можливості, які фермери в майбутньому зможуть застосувати.

У свою чергу партнери з ФАО підтвердили подальшу підтримку українських аграріїв та представили план роботи на 2025 рік, який вперше розрахований на дворічний період.

Зокрема, план включає як забезпечення короткотермінових потреб українських фермерів, так і поступове відновлення агровиробництва у 2026 році.

Як повідомлялось, Мінагрополітики спільно з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) та Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) запускають нову програму підтримки фермерів у Харківській області.