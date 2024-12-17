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Немає підстав для подальшого зростання цін на молочному ринку - експерт
09:20 17.12.2024 |
В Україні дорожчає молоко-сировина, водночас через зменшення експортної активності на молочному ринку під час новорічних свят підстав для подальшого зростання цін немає.
Про це повідомив аналітик Асоціації виробників молока (АВМ) Георгій Кухалейшвілі, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу асоціації.
Так, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку на 10 грудня становила 19,70 грн/кг без ПДВ, що на 65 коп. більше, ніж місяць тому.
Водночас вищий ґатунок в середньому коштує 18,70 грн/кг без ПДВ (+ 30 коп.).
Середня закупівельна ціна на молоко першого ґатунку була на рівні 17,65 грн/кг без ПДВ, що на 50 коп. більше від ціни першої половини листопада.
Загалом, середньозважена ціна трьох ґатунків молока становила 18,68 грн/кг без ПДВ, що на 48 коп. більше, ніж місяць тому.
Кухалейшвілі зауважує, що ціни на молоко-сировину в Україні продовжують зростати, але не так активно, як попереднього місяця. Водночас попит на молоко-сировину та готову молочну продукцію все ще перевищують пропозицію, хоча ситуація починає змінюватися.
"Ймовірно, подальше зростання цін на молоко-сировину стримуватиме зменшення обсягів експорту біржових товарів. Скоріш за все, активність на молочному ринку призупиниться, коли відбуватиметься період новорічних свят у Європі. Українські виробники очікують зменшення обсягів реалізації свіжої молочної продукції через підвищення цін на товари протягом останніх тижнів", - зазначає експерт.
Аналітик асоціації повідомив, що молока від господарств населення надходить дедалі менше, але заводи, які виробляють вершкове масло та сухе молоко, не готові купувати його за високими цінами, через зниження цін на масло в Європі. Якщо в жовтні ціна на масло в ЄС була 8,50 євро за кг, то зараз вона знизилася до 6,50 євро за кг, а ціна на молоко-сировину на споті залишилася майже незмінною з 1 грудня.
Так, за нинішньої ціни на молоко-сировину в Україні ймовірно повториться ситуація 2023 року, коли вітчизняні компанії почали імпортувати вершкове масло, що зупинило зростання цін.
Схожий розвиток подій можливий і в сегменті сирів, оскільки європейська продукція дешевша через дотації та нижчі виробничі витрати.
В АВМ підкреслили, що ціна молока екстра ґатунку в Україні (51,60 євро за 100 кг) майже дорівнює середній європейській ціні.
Подорожчання молока спостерігається в багатьох країнах, зокрема, у Новій Зеландії, де ціна зросла на 30%. Проте, з огляду на зниження цін на біржових ринках, в Україні не очікується подальшого зростання цін на молоко.
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