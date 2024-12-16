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Держагрореєстр почав приймати заявки на гранти для аграріїв
15:57 16.12.2024 |
У Державному аграрному реєстрі (ДАР) розпочався прийом заявок на третій грантовий цикл програми, що фінансується Європейським Союзом та ФАО, який триватиме до 24 січня 2025 року.
Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.
Зазначається, що дана програма спрямована на підтримку аграрного сектору України та сприяння його конкурентоздатності.
Гранти виплачуватимуться у гривнях за обмінним курсом ООН у межах двох грантових вікон.
Для малих сільгоспвиробників сума гранту становитиме до ₴416 500 ($10 тисяч), а для сільськогосподарських мікро- та малих підприємств, кооперативів та асоціацій виробників продукції із географічними зазначеннями - до ₴1 041 250 грн ($25 тисяч).
У міністерстві зауважили, що у третьому грантовому циклі буде охоплено окремі райони Дніпропетровської області, а також Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську та Чернівецьку області.
Зокрема, у Львівській області підтримка буде зосереджена на ягідництві, овочівництві, аквакультурі, молочному виробництві та недеревній лісовій продукції.
У Закарпатській області допомогу можуть отримати виробники закарпатського меду, вина та традиційних гуцульських сирів, таких, як коров'яча бриндза та овеча бриндз, а також агровиробники у секторах аквакультури, ягідництва, овочівництва та недеревної лісової продукції.
Крім того, виробники в Івано-Франківській та Чернівецькій областях можуть отримати переваги від інвестицій в ягідництво, овочівництво, недеревну лісову продукцію, аквакультуру, гуцульську коров'ячу бриндзу та овечу бриндзю.
Щодо Дніпропетровщини, то основна увага буде зосереджена на ягідництві, овочівництві, аквакультурі та молочному виробництві.
Як повідомлялось, з початку року 112 агровиробникам виплатили ₴477,2 мільйона грантової допомоги за програмою "єРобота" на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства.
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