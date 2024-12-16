Україна з початку року експортувала свинини втричі більше, ніж за весь минулий рік

За 11 місяців цього року Україна відправила на експорт 2,8 тис. тонн свинини, що втричі більше, ніж за весь 2023 рік. Таким чином цьогорічний виторг склав $6,9 млн.

Про це свідчать дані Державної митної служби, передає Agrotimes.

Найбільше української свинини протягом січня-листопада поставляли до ОАЕ (71%), Бахрейну (10,2%) і Гонконгу (5,7%).

Водночас в січні-листопаді 2024 року Україна імпортувала 2,2 тис. тонн свинини, що в 5,7 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У грошовому еквіваленті імпорт за 11 місяців цього року також скоротився у 5,7 раза, якщо порівняти з таким самим періодом 2023 року, ‒ до $5,5 млн.

Протягом 11 місяців 2024 року свинину ввозили переважно з Канади (52,7%), Данії (23,8%), Іспанії (8,5%).

За прогнозами профільної асоціації "Свинарі України", за підсумками року Україна експортує близько 3 тис. тонн свинини та наблизиться до показника 2021 року (3,8 тис. тонн).

Раніше повідомлялося, що Україна за січень-жовтень 2024 року імпортувала 2,1 тис. тонн тонн охолодженого та мороженого м'яса свиней, що в 5,5 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року.

В асоціаії "Свинарі України" зазначили, що низька активність зовнішніх надходжень свинини може означати, що цей рік здатен встановити новий рекордний мінімум за обсягами імпорту, побивши попередній - 5,2 тис. тонн, який зафіксували у 2018 році.