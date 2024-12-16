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Україна з початку року експортувала свинини втричі більше, ніж за весь минулий рік
13:12 16.12.2024 |
За 11 місяців цього року Україна відправила на експорт 2,8 тис. тонн свинини, що втричі більше, ніж за весь 2023 рік. Таким чином цьогорічний виторг склав $6,9 млн.
Про це свідчать дані Державної митної служби, передає Agrotimes.
Найбільше української свинини протягом січня-листопада поставляли до ОАЕ (71%), Бахрейну (10,2%) і Гонконгу (5,7%).
Водночас в січні-листопаді 2024 року Україна імпортувала 2,2 тис. тонн свинини, що в 5,7 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року.
У грошовому еквіваленті імпорт за 11 місяців цього року також скоротився у 5,7 раза, якщо порівняти з таким самим періодом 2023 року, ‒ до $5,5 млн.
Протягом 11 місяців 2024 року свинину ввозили переважно з Канади (52,7%), Данії (23,8%), Іспанії (8,5%).
За прогнозами профільної асоціації "Свинарі України", за підсумками року Україна експортує близько 3 тис. тонн свинини та наблизиться до показника 2021 року (3,8 тис. тонн).
Раніше повідомлялося, що Україна за січень-жовтень 2024 року імпортувала 2,1 тис. тонн тонн охолодженого та мороженого м'яса свиней, що в 5,5 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року.
В асоціаії "Свинарі України" зазначили, що низька активність зовнішніх надходжень свинини може означати, що цей рік здатен встановити новий рекордний мінімум за обсягами імпорту, побивши попередній - 5,2 тис. тонн, який зафіксували у 2018 році.
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