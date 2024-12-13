Україна просить ЄС продовжити безмитний режим експорту агропродукції

Міністр аграрної політики Віталій Коваль звернувся до ЄС із проханням продовжити режим автономних торгівельних преференцій для української агропродукції, дія яких завершується у червні 2025 року. Про це повідомляє Мінагрополітики.

Коваль підкреслив, що одна зі значних проблем для українського сільськогосподарського сектору - боротьба з міфами та дезінформацією, яку Росія поширює у Європі, зокрема, що українська агропродукція обвалює європейський ринок.

"Насправді весь український агроекспорт України за рік складає біля $22 млрд. Тоді як, до прикладу, сусідньої Польщі - $56 млрд", - зазначив міністр.

Коваль також наголосив, що Україна хоче будувати з європейськими аграріями відкритий горизонтальний діалог на рівні асоціацій, міністерств та фермерів, щоб перенести дискусії з емоційної площини на мову цифр.

"Сьогодні ЄС займає в світі четверте місце з агроекспорту. Разом з Україною ЄС займе друге місце. Треба об'єднатися, перезавантажити український агросектор і разом йти на треті ринки", - заявив Коваль.