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Україна просить ЄС продовжити безмитний режим експорту агропродукції
14:17 13.12.2024 |
Міністр аграрної політики Віталій Коваль звернувся до ЄС із проханням продовжити режим автономних торгівельних преференцій для української агропродукції, дія яких завершується у червні 2025 року. Про це повідомляє Мінагрополітики.
Коваль підкреслив, що одна зі значних проблем для українського сільськогосподарського сектору - боротьба з міфами та дезінформацією, яку Росія поширює у Європі, зокрема, що українська агропродукція обвалює європейський ринок.
"Насправді весь український агроекспорт України за рік складає біля $22 млрд. Тоді як, до прикладу, сусідньої Польщі - $56 млрд", - зазначив міністр.
Коваль також наголосив, що Україна хоче будувати з європейськими аграріями відкритий горизонтальний діалог на рівні асоціацій, міністерств та фермерів, щоб перенести дискусії з емоційної площини на мову цифр.
"Сьогодні ЄС займає в світі четверте місце з агроекспорту. Разом з Україною ЄС займе друге місце. Треба об'єднатися, перезавантажити український агросектор і разом йти на треті ринки", - заявив Коваль.
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