Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна просить ЄС продовжити безмитний режим експорту агропродукції

 

Міністр аграрної політики Віталій Коваль звернувся до ЄС із проханням продовжити режим автономних торгівельних преференцій для української агропродукції, дія яких завершується у червні 2025 року. Про це повідомляє Мінагрополітики.

Коваль підкреслив, що одна зі значних проблем для українського сільськогосподарського сектору - боротьба з міфами та дезінформацією, яку Росія поширює у Європі, зокрема, що українська агропродукція обвалює європейський ринок.

"Насправді весь український агроекспорт України за рік складає біля $22 млрд. Тоді як, до прикладу, сусідньої Польщі - $56 млрд", - зазначив міністр.

Коваль також наголосив, що Україна хоче будувати з європейськими аграріями відкритий горизонтальний діалог на рівні асоціацій, міністерств та фермерів, щоб перенести дискусії з емоційної площини на мову цифр.

"Сьогодні ЄС займає в світі четверте місце з агроекспорту. Разом з Україною ЄС займе друге місце. Треба об'єднатися, перезавантажити український агросектор і разом йти на треті ринки", - заявив Коваль.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6588
  0,0353
 0,08
EUR
 1
 43,7042
  0,0955
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2535  0,10 0,23 41,9055  0,05 0,12
EUR 43,3886  0,24 0,54 44,1573  0,16 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5700  0,11 0,26 41,5900  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес