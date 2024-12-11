Мінсільгосп США підвищив прогноз експорту пшениці на 3,1%, а виробництво кукурудзи на 1,2%

Міністерство сільського господарства США (USDA) підвищило прогноз експорту пшениці з України в 2024/2025 маркетинговому році (МР, липень 2024/червень 2025-го) на 0,5 млн тонн - до 16,5 млн тонн і переглянуло виробництво кукурудзи в бік підвищення на 0,3 млн тонн - до 26,5 млн тонн.

Як повідомляється в жовтневому звіті USDA ввечері у вівторок, оцінку врожаю пшениці в Україні залишено без змін - 22,9 млн тонн, прогноз експорту підвищено до 16,5 млн тонн, а кінцеві запаси буде скорочено на 0,2 млн тонн - до 0,79 млн тонн.

Світове виробництво пшениці у 2024/2025 МР прогнозується на рівні 792,95 млн тонн, що на 1,78 млн тонн нижче листопадового прогнозу. Світовий експорт пшениці також знижено на 1,02 млн тонн до 213,65 млн тонн. Кінцеві запаси пшениці у світі експерти підвищили на 0,31 млн тонн до 257,88 млн тонн.

Крім того, виробництво фуражної пшениці в Україні 2024/2025 МР підвищено на 0,82 млн тонн до 33,24 млн тонн, її експорт на 0,1 млн тонн до 25,58 млн тонн, а перехідні залишки на 0,2 млн тонн до 1,47 млн тонн.

Водночас прогноз урожаю кукурудзи в Україні підвищено на 0,3 млн тонн до 26,5 млн тонн, а кінцеві запаси на 0,01 млн тонн до 0,64 млн тонн, оцінку експорту залишено на попередньому рівні - 23 млн тонн.

Світове виробництво кукурудзи у 2024-2025 МР знижено на 1,51 млн тонн до 1,218 млрд тонн, кінцевих запасів на 7,7 млн тонн до 296,44 млн тонн. Водночас прогноз світового експорту кукурудзи підвищено на 3,21 млн тонн до 193,04 млн тонн.