У Британії суд заборонив називати «молоком» рослинні альтернативи

Апеляційний суд Великої Британії заборонив компанії Oatly та іншим виробникам рослинних альтернатив використовувати молочні терміни, такі як "молоко". Це рішення скасовує попереднє рішення Високого суду і підтримує регулювання, що обмежує використання терміну "молоко" виключно для продуктів тваринного походження, пише DairyNews.

Суд підтвердив, що "молоко" є терміном, зарезервованим для "звичайного секрету молочних залоз, отриманого під час доїння, без додавання чи видалення інгредієнтів". Це рішення узгоджується з регулюванням Європейського Союзу 2013 року, яке залишається актуальним у британському законодавстві навіть після Brexit.

Судовий розгляд розпочався після того, як Oatly у 2019 році спробувала зареєструвати слоган "Post Milk Generation" ("Покоління після молока"). Асоціація Dairy UK заявила, що ця фраза порушує правила маркування та може ввести споживачів в оману. Хоча спочатку Високий суд підтримав Oatly, Апеляційний суд став на бік молочної індустрії, заборонивши використання цього слогану для вівсяних напоїв.

Oatly критикує це рішення як регресивне.

Це рішення відображає загальносвітову тенденцію до посилення обмежень на маркування рослинних продуктів. Велика Британія може наслідувати приклад Франції та Південної Африки, які вже ввели жорсткіші правила, заборонивши навіть такі терміни, як "не молоко" чи "типу йогурт".

У США також ухвалені закони, що забороняють називати "мигдальне молоко" чи "вегетаріанський бургер", тоді як у Європейському суді справедливості заблокували спроби заборонити терміни, пов'язані з м'ясом, для рослинних альтернатив, посилаючись на необхідність чіткого маркування.