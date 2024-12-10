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АНАЛІТИКА

Кабмін переніс на 2025 рік виплату держпідтримки аграріям, які не отримали її цього року

17:17 10.12.2024 |

Новини АПК

 

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Згідно з повідомленням, одержувачі державної підтримки, яким не було виплачено бюджетні кошти 2024 року, зможуть отримати їх 2025 року.

Кабмін також збільшив термін подання заявок на отримання бюджетних коштів у Державному аграрному реєстрі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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