Кабмін переніс на 2025 рік виплату держпідтримки аграріям, які не отримали її цього року

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Згідно з повідомленням, одержувачі державної підтримки, яким не було виплачено бюджетні кошти 2024 року, зможуть отримати їх 2025 року.

Кабмін також збільшив термін подання заявок на отримання бюджетних коштів у Державному аграрному реєстрі.