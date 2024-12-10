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Держбюджет додатково отримає ₴5,2 мільярда від агросектору наступного року - міністр
12:26 10.12.2024 |
За підрахунками Міністерства аграрної політики та продовольства, державний бюджет додатково отримає 5,2 млрд грн від аграрного сектору у 2025 році.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, передає Укрінформ з посиланням на Мінагрополітики.
Зазначається, що такі розрахунки провело міністерство після зміни критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також враховуючи підвищення ставки військового збору.
«Хочу подякувати відповідальному агробізнесу, який розуміє свою ключову роль у наповненні бюджету воюючої країни. Ваша патріотична позиція та розуміння наближають перемогу», - зазначив Коваль.
Зокрема очільник міністерства нагадав, що Законом України від 10 жовтня 2024 року № 4015 - ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану» збільшено ставку військового збору з 1,5% до 5,0%.
Крім того, Постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2024 року №1332 передбачено збільшення розміру нарахованої середньої заробітної плати працівнику, що претендує на отримання бронювання, до 2,5 мінімальних заробітних плат (станом на сьогодні 20 тис. гривень). За розрахунками Мінагрополітики, від таких підприємств додаткові надходження становитимуть близько 1 млрд гривень.
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