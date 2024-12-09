Фінансові новини
- |
- 09.12.24
- |
- 14:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У листопаді аграрії отримали 25 тисяч гектарів розмінованих земель
12:24 09.12.2024 |
Українські аграрії з початку 2024 року отримали у використання понад 255 тисяч гектарів обстежених та очищених саперами сільськогосподарських земель, із них у листопаді - майже 25 тисяч гектарів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки України.
"В листопаді аграрії отримали у використання майже 25 тис. га обстежених та очищених саперами земель сільгосппризначення", - ідеться у повідомленні.
Загалом з початку 2024 року в межах програми пріоритетного розмінування земель сільгосппризначення піротехніки обстежили понад 309 тисяч гектарів угідь, із них понад 255 тис. га вже передано в експлуатацію.
Найбільше земель було обстежено у Херсонській області - 20,7 тисячі гектарів у листопаді та 251,1 тисячі гектарів з початку 2024 року. На другому місці Миколаївська область - 4,4 тисячі гектарів у листопаді та 20,9 тисячі гектарів з початку року. Третє місце посідає Харківська область - 1 тисяча гектарів у листопаді та 22,5 тисячі гектарів з початку року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп: Зеленський хоче укласти мир, хоче припинення вогню
ТОП-НОВИНИ
|Fitch зберігає рейтинг України «обмежений дефолт» до реструктуризації ВВП-варантів і євробондів «Укренерго»
|Трамп не виключив можливість зменшення допомоги Україні
|Axios: Трамп не підтримував ідею зустрічі з Зеленським, та Макрон переконав
|Ракети для HIMARS, дрони і обладнання. У Байдена оголосили новий пакет допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Зростання реальних зарплат сповільнюється через інфляцію. У кого зарплати зросли найбільше
|У листопаді аграрії отримали 25 тисяч гектарів розмінованих земель
|В Україні зменшуються продажі електромобілів
|Україна затвердила умови отримання від США до $20 млрд за рахунок заморожених активів РФ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.12.24
|Податкова отримала доступ до іноземних рахунків українців. Кого це стосується
Бізнес
|xAI планує використати 1 мільйон процесорів для свого суперкомп'ютера
|Китай пришвидшує перехід на місцеві чипи через санкції США – Financial Times
|ЄС посилить боротьбу з азійськими інтернет-магазинами Temu та Shein
|Meta використовуватиме ядерну енергію для живлення своїх центрів обробки ШІ, подібно до Amazon, Microsoft і Google
|Mercedes-Benz розробляє сонячну фарбу для електромобілів, яка збільшує пробіг на 30 км
|«Створений злочинцями для злочинців». У Європі заблокували месенджер Matrix
|Intel представила відеокарти Arc B580 за $249 та B570 за $219