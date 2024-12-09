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АНАЛІТИКА

У листопаді аграрії отримали 25 тисяч гектарів розмінованих земель

12:24 09.12.2024 |

Новини АПК

У листопаді аграрії отримали 25 тисяч гектарів розмінованих земель

 

Українські аграрії з початку 2024 року отримали у використання понад 255 тисяч гектарів обстежених та очищених саперами сільськогосподарських земель, із них у листопаді - майже 25 тисяч гектарів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки України.

"В листопаді аграрії отримали у використання майже 25 тис. га обстежених та очищених саперами земель сільгосппризначення", - ідеться у повідомленні.

Загалом з початку 2024 року в межах програми пріоритетного розмінування земель сільгосппризначення піротехніки обстежили понад 309 тисяч гектарів угідь, із них понад 255 тис. га вже передано в експлуатацію.

Найбільше земель було обстежено у Херсонській області - 20,7 тисячі гектарів у листопаді та 251,1 тисячі гектарів з початку 2024 року. На другому місці Миколаївська область - 4,4 тисячі гектарів у листопаді та 20,9 тисячі гектарів з початку року. Третє місце посідає Харківська область - 1 тисяча гектарів у листопаді та 22,5 тисячі гектарів з початку року.
 

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