В Україні вперше стандартизували калорійність продуктів для військових

Міноборони встановило мінімальну калорійність для кожного продукту з каталогу, щоб уникнути дефіциту калорій. Про це заявив Максим Кайола, начальник Центрального управління розвитку та матеріального забезпечення МОУ під час презентації ДОТ "Рік реформи оборонних закупівель", передає кореспондент LIGA.net.

"Вперше ми встановили мінімальну калорійність на кожен продукт із каталогу - 360 позицій, щоб не було недобору калорій, і ми переглянули описи щодо продуктів харчування", - розповів він.

Також МОУ переглянуто вимоги до харчових продуктів, зокрема визначено допустимий рівень вмісту води у замороженому м'ясі.

Крім того, Кайола уточнив, що триває розробка нових інклюзивних сухпайків.

"Зараз ми розробили інклюзивні добові набори сухих продуктів для людей, які з релігійних переконань вживають ту чи іншу їжу - халяль, кошер. Також зараз працюємо над веганським набором", - додав чиновник.