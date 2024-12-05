ДОТ тестує нову модель закупівлі продуктів для армії

Державний оператор тилу, закупівельна агенція Міністерства оборони, оголосив торги на закупівлю продуктів за пілотною моделлю. Загальна вартість контрактів на перше півріччя 2025 року - понад 3 млрд грн, повідомила пресслужба ДОТ.

Нова система закупівель впроваджується у п'яти областях: Київській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Кіровоградській.

"Перша амбіція ДОТ у харчуванні на 2025 рік - забезпечення якісними продуктами Збройних Сил України, яке в пілотному проєкті досягається через пряме залучення виробників до участі в процедурах закупівель, а також наявність представників ДОТ на складах постачальників", - зазначила директорка програми харчування ДОТ Галина Літош.

Пілотна модель відрізняється від поточної тим, що:

→ продукти постачатимуться через розподільчі центри, де відбуватиметься контроль якості;

→ виробників залучатимуть безпосередньо, що забезпечить прозорість цін та якість продуктів;

→ ДОТ контролюватиме процеси на всіх етапах постачання - від виробника до військових частин.

Рішення щодо подальшого розгортання пілотного проєкту ухвалюватиметься за результатами перших трьох місяців роботи.