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АНАЛІТИКА

ДОТ тестує нову модель закупівлі продуктів для армії

23:06 04.12.2024 |

Новини АПК

 

Державний оператор тилу, закупівельна агенція Міністерства оборони, оголосив торги на закупівлю продуктів за пілотною моделлю. Загальна вартість контрактів на перше півріччя 2025 року - понад 3 млрд грн, повідомила пресслужба ДОТ.

Нова система закупівель впроваджується у п'яти областях: Київській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Кіровоградській.

"Перша амбіція ДОТ у харчуванні на 2025 рік - забезпечення якісними продуктами Збройних Сил України, яке в пілотному проєкті досягається через пряме залучення виробників до участі в процедурах закупівель, а також наявність представників ДОТ на складах постачальників", - зазначила директорка програми харчування ДОТ Галина Літош.

Пілотна модель відрізняється від поточної тим, що:

→ продукти постачатимуться через розподільчі центри, де відбуватиметься контроль якості;
→ виробників залучатимуть безпосередньо, що забезпечить прозорість цін та якість продуктів;
→ ДОТ контролюватиме процеси на всіх етапах постачання - від виробника до військових частин.

Рішення щодо подальшого розгортання пілотного проєкту ухвалюватиметься за результатами перших трьох місяців роботи.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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