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Мінагрополітики оновило вимоги до меду
13:50 04.12.2024 |
Міністерство аграрної політики наказом від 12 листопада оновило вимоги до меду. Зміни стосуються як термінології, так і посилення вимог до складу продукту.
Наказ набуває чинності через шість місяців із дня його офіційного опублікування.
Оновлені вимоги враховують положення Директиви 2001/110 ЄС про мед та Директиви (ЄС) 2024/1438 (сніданкової директиви), що забезпечує відповідність українського законодавства європейським стандартам.
Мед, вироблений за старими вимогами, може вироблятися ще три роки з моменту набрання чинності новим наказом (тобто до травня 2028 року), а продаватися - до закінчення терміну придатності.
Нові вимоги передбачають обов'язкове маркування походження меду: на етикетці має бути вказано країну, де його зібрали. Якщо мед походить із кількох країн - треба буде вказувати всі країни з відсотковим співвідношенням.
Запроваджуються норми щодо збереження ферментів у меді, передбачена заборона на вилучення пилку та інших природних компонентів меду, крім механічних домішок. Це спрямовано на збереження натуральності та корисних властивостей продукту.
Нові вимоги до меду спрямовані на підвищення якості та натуральності меду на українському ринку, захист прав споживачів шляхом надання їм повної та правдивої інформації про продукт і сприяння експорту українського меду на європейський ринок.
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