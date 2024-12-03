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Із початку року аграрії отримали майже 465 мільйонів грантової підтримки
14:16 03.12.2024 |
Із початку року 109 агровиробників отримали 464,8 млн грн за програмою "єРобота" на розвиток садівництва і тепличного господарства.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.
"За урядовою грантовою програмою підтримки малого та середнього бізнесу «єРобота» ще 4 агропідприємства отримали 19,3 млн гривень на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. З початку 2024 року вже виплатили 464,8 млн грн грантової допомоги 109 агровиробникам", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, на сади виплачено 312,8 млн грн 75 підприємствам. Ще 152 млн грн отримали 34 господарства на створення та розвиток теплиць.
У міністерстві зазначили, що з початку дії програми виплачено майже 1,17 млрд грн 251 суб'єкту господарювання. Так, 849,9 млн грн отримали 191 господарство на розвиток садівництва, ягідництва і виноградарства та 319,8 млн грн - 65 господарств на теплиці.
Як повідомлялось, урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. У серпні 2024 року уряд розширив умови надання грантів для розвитку виноградарства та садівництва.
Фінансування агровиробників за урядовою програмою «єРобота» протягом 2024-2025 років відбувається завдяки підтримці Світового банку в межах «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».
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