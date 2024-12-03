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Агроекспорт у листопаді-2024 скоротився на 6,5%, зростання демонструють лише зернові культури - УКАБ

12:16 03.12.2024 |

Новини АПК

Агроекспорт у листопаді-2024 скоротився на 6,5%, зростання демонструють лише зернові культури - УКАБ

 

У листопаді 2024 року Україні вдалося експортувати 6,2 млн т продукції АПК, що на 6,5% менше аналогічного показника попереднього місяця. Однак це залишається добрим місячним експортним показником.

Щодо структури експорту продукції в листопаді 2024 року, то вона виглядала наступним чином:

* зернові культури: 4,1 млн т (кукурудза - 63%, пшениця - 33%, ячмінь - 4%). Зростання до показника попереднього місяця: +3%;

* олійні культури - 0,8 млн т (соя - 58% та ріпак - 41%). Падіння: -32%;

* рослинні олії - 541,2 тис. т (соняшникова олія - 89%, соєва - 9% та ріпакова - 2%). Падіння: -8%.

* макухи після вилучення рослинних олій - 383,3 тис. т (соняшникова - 78%, соєва - 12%). Падіння: -19%;

* інші види агропромислової продукції - 398,5 тис т. Падіння: -5%.

Зростання спостерігається лише у зерновій групі, а в усіх інших категоріях можна спостерігати падіння. Найбільше падіння демонструють олійні культури, обсяги експорту яких скоротилися на третину. Основна причина - сповільнення обсягів експорту ріпаку, бо левова його частина вже експортована.
За матеріалами: УКАБ
 

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