В Україні запустили електронну систему реєстрів «е-Рослинництво»

Міністерство аграрної політики та продовольства запустило електронну систему реєстрів «е-Рослинництво», яка об'єднала всі реєстри у сфері насінництва, розсадництва та охорони прав на сорти рослин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Заначається, що складовими частинами електронної системи реєстрів у галузі рослинництва "е-Рослинництво" є база даних сортів, яка складається із взаємопов'язаних електронних реєстрів.

Зокрема, мова йде про реєстри заявок, державних реєстри сортів, патентів на сорти рослин, суб'єктів насінництва та розсадництва, аудиторів із сертифікації, сертифікатів на насіння та садивний матеріал, а також органів з оцінки відповідності.

У міністерстві зауважили, що для подання заявки та отримання послуг у сфері насінництва, розсадництва та охорони прав на сорти рослин фізичні особи, фізичні особи-підприємці, юридичні особи подають заявку через електронний кабінет системи Є-Рослинництво.