Україна цьогоріч експортувала понад 18 мільйонів тонн зернових

Україна з початку 2024/2025 маркетингового року (МР) експортувала 18,380 млн тонн зернових та зернобобових культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.

Так, у 2024/2025 МР, станом на 2 грудня, Україна експортувала 8,994 млн т пшениці (торік - 5,925 млн т), 1,862 млн т ячменю (торік - 876 тис. т), 10,8 тис. т жита (0,9 тис. т) та 7,214 млн т (6,467 млн т) кукурудзи.

Крім того, за відповідний період Україна експортувала 31,7 тис. т борошна (проти 50,4 тис. т за аналогічний період торік).