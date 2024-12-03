Для міжнародних перевезень харчових вантажів затвердили порядок видачі сертифікатів

Міністерство аграрної політики та продовольства спільно з проєктом ЄС EU4SaferFood затвердили Порядок видачі міжнародних сертифікатів та інших необхідних документів для вантажів з харчовими продуктами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що порядок затверджено згідно з вимогами частини восьмої статті 60 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

Так, порядком визначено процедуру подання заяви оператором ринку для отримання міжнародних сертифікатів та інших необхідних документів до територіального органу Держпродспоживслужби або уповноваженої особи.

Зазначається, що порядок зокрема визначає перелік необхідних документів для видачі міжнародних сертифікатів та підстави для їх видачі або відмови.

Окремо визначено процедуру видачі передекспортного міжнародного сертифіката за зверненням оператора ринку, якщо на дату відправлення не визначена країна призначення та/або кінцевий транспортний засіб, а також процедуру заміни (переоформлення) міжнародних сертифікатів.

Крім того, порядком затверджено 15 форм міжнародних сертифікатів для експорту харчових продуктів тваринного та нетваринного походження, які видаються за заявою оператора ринку, якщо відсутня форма міжнародного сертифіката або країна призначення не визначила таку форму.

У міністерстві зауважують, що порядок набирає чинності 11 січня 2025 року.