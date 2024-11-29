Ціна с/г земель у жовтні 2024 р. на 20,6% вища, ніж до відкриття ринку для юросіб - дослідження

Ціна купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення в жовтні 2024 року знизилася на 0,7% порівняно з вереснем і становила 44,8 тис. грн за гектар, а ціна земель для ведення товарного сільгоспвиробництва подешевшала на 1,5% і становила 46,2 тис. грн/га, наголошується в дослідженні Київської школи економіки (KSE).

"Завдяки стабільному курсу національної валюти у вересні-жовтні 2024 року, ціни в доларовому еквіваленті також суттєво не змінилися, порівняно з попереднім місяцем", - зазначили аналітики.

Вони звернули увагу, що ціни в жовтні 2024 року були на 20,6% вищими, ніж у грудні 2023 року - до відкриття ринку земель для юридичних осіб.

"Відкриття ринку земель для юридичних осіб суттєво вплинуло на вартість сільгоспземель. Юридичні особи платять за сільськогосподарські землі щонайменше на 17% більше, ніж покупці фізичних осіб, а фізичні особи з відкриттям ринку землі для юросіб стали платити орієнтовно на 10% більше за землю, ніж до цього моменту", - зазначено в дослідженні KSE "Земля незламності".