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Кабмін скасував ліцензування експорту окремих видів с/г продукції
15:33 29.11.2024 |
Кабінет Міністрів на засіданні в п'ятницю з 1 грудня 2024 року скасував режим ліцензування окремих видів аграрної продукції, зокрема щодо зернових, бобових, олійних культур та олії, повідомила пресслужба Міністерства економіки.
"Уряд прагне знизити кількість дозвільної документації та цифровізувати всі дозвільні процедури для бізнесу. З 1 грудня запрацює режим експортного забезпечення, що надає змогу в автоматичному режимі відстежувати експорт окремих видів агропродукції. Щоб запобігти подвійному контролю з боку держави, ми скасовуємо ліцензування експорту відповідних сільськогосподарських товарів, раніше запроваджених для повернення валютної виручки. Це спростить умови ведення бізнесу для експортерів агропродукції", - зазначив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.
За його словами, скасування режиму ліцензування аграрної продукції необхідне для недопущення непорозумінь під час митного оформлення експорту.
"Ліцензування експорту пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку в Болгарію, Румунію, Словаччину, Угорщину та Польщу залишається без змін", - наголосив він.
У Мінекономіки нагадали, що режим експортного забезпечення передбачає експорт товарів винятково зареєстрованими платниками податку на додану вартість; електронний обмін інформацією між Національним банком, Державною податковою службою та Держмитслужбою для відстеження та контролю дотримання експортерами вимог законодавства; особливості складання податкової накладної та її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.
При цьому Міністерство аграрної політики та продовольства щомісяця встановлюватиме мінімальні експортні ціни на товари, щодо яких діє режим експортного забезпечення, тож різниця між фактурною та митною вартістю товарів не повинна бути від'ємною.
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