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Україна вичерпала квоту на експорт кукурудзи до ЄС, Єврокомісія може запровадити обмеження
11:59 29.11.2024 |
Україна вичерпала ліміт на безмитний експорт кукурудзи до Європейського Союзу.
Це може спонукати ЄС до запровадження обмежень на імпорт кукурудзи з України, пише українська редакція Forbes із посиланням на підрахунки аналітиків консалтингової компанії Barva Invest на основі даних Євростату.
Так, за даними європейської статистики, Україна експортувала 10,82 млн тонн кукурудзи, тобто до вичерпання встановленого на рівні 11,19 млн тонн ліміту ще залишається 374 тис. тонн.
Однак, за розрахунками Barva Invest, фактичний експорт уже досяг 12,22 млн тонн, перевищивши встановлений ліміт на 1,02 млн тонн.
Перевищення ліміту дозволяє ЄС обмежити імпорт ціжї культури, але, ймовірно, усе зведеться до зменшення експортного ліміту на 2025 рік при збереженні нульової тарифної ставки, вважають у Barva Invest.
Як повідомлялося, 13 травня 2024 року Рада Європейського Союзу схвалила продовження тимчасових заходів лібералізації торгівлі для України ще на 1 рік - до 5 червня 2025 року.
Водночас це рішення передбачає запровадження механізму "екстреного гальмування" для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, зокрема цукру, у випадку, якщо імпорт цих продуктів у 2024 році перевищить середні обсяги імпорту, зафіксовані у другій половині 2021 року та протягом усього 2022 та 2023 років.
Аналогічні заходи по екстреному гальмуванню можуть бути застосовані в 2025 році, у випадку, якщо в період з 1 січня 2025 до 5 червня 2025 року обсяг українського експорту перевищить 5/12 квоти, встановленої на 2024 рік.
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