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Новий аграрний єврокомісар назвав українське сільське господарство «слоном у кімнаті»
09:30 28.11.2024 |
Новим єврокомісаром з питань сільського господарства та їжі став Крістоф Гансен із Люксембургу. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн учора передала на затвердження Європарламенту новий склад уряду ЄС. У цьому переліку аграрним комісаром замість поляка Януша Войцеховського зазначений Крістоф Гансен.
Як стало відомо, нові кандидатури єврокомісарів затверджені 370 голосами "за". Проти голосували 282 і 36 - утрималися. Новий уряд ЄС почне роботу з 1 грудня.
Крістоф Гансен з родини, яка має велике фермерське господарство в Люксембурзі. Його двоюрідна сестра - міністр сільського господарства цієї країни. Гансен із 2018 року працює в структурах Європарламенту - член комітетів з міжнародної торгівлі, навколишнього середовища та безпеки харчових продуктів. З 2022 року був обраний одним з п'яти квесторів парламенту ЄС.
Під час знайомства європарламенту із претендентом на пост аграрного комісара Крістоф Гансен оцінив Україну як "слона в кімнаті" з погляду впливу на сільське господарство ЄС. "Солідарність, яку спільнота (ЄС. - Ред.) має щодо України, - це не те, що ми маємо сприймати як належне... Нам не потрібно завдавати збитків нашому сільськогосподарському сектору через приєднання іншої країни чи інших країн" - цитує його Politico.
Він також пообіцяв вирівняти субсидії для фермерів зі східних і західних країн, членів ЄС. Тепер більше субсидій отримають ті країни, які роблять більші внески до бюджету ЄС.
Загальний обсяг сільськогосподарських субсидій ЄС складає 60 млрд євро на рік.
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