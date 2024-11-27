Біржова ціна на зерна арабіки підскочила до найвищого рівня з 1977 року

Ціни на арабіку, елітну зернову каву, зросли на 3,1%, досягнувши найвищого рівня з 1977 року. Цього року вони підскочили майже на 70%, пише Bloomberg.

Арабіка зросла в ціні на 2,3% до $3,158 за фунт у Нью-Йорку. Ф'ючерси на каву робуста в Лондоні також злетіли цього року, збільшившись приблизно на 85%.

Ф'ючерси на каву продовжили стрімке зростання в Нью-Йорку до найвищого рівня за останні чотири десятиліття у зв'язку із поганим врожаєм у двох найбільших світових виробниках кави - Бразилії та В'єтнамі.

Ключовий кавовий пояс постраждав від посухи в період росту кави, а на початку збирання врожаю пройшли сильні дощі.

По всьому ланцюжку постачання кави продавці підняли ціни та скасували знижки, щоб захистити свою маржу.

Nestle SA, найбільший у світі виробник кави, заявив у листопаді, що підніме ціни та зменшить упаковки, щоб пом'якшити вплив дорожчих зерен.

Аналітики компанії Sucafina SA, що займається торгівлею кавою, написали цього тижня, що витрати на хеджування (форма страхування) зросли через вищі вимоги до внесення додаткових гарантій і ймовірність невиконання зобов'язань виробниками. Це останнім часом стало причиною панічних закупівель.