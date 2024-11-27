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Україна виробила 1,16 млн тонн цукру від початку сезону-2024/25
09:59 27.11.2024 |
Цукрові заводи-учасники Національної асоціації цукровиків "Укрцукор" з початку сезону 2024/25 станом на 21 листопада виробили 1,165 млн тонн цукру, повідомила пресслужба об'єднання.
"Цукрові заводи України вже прийняли на переробку 9 млн тонн цукрових буряків, з яких виробили 1,165 млн тонн цукру, що практично дорівнює показникам на аналогічну дату минулого року", - наголошується в повідомленні.
У галузевій асоціації звернули увагу, що в сезоні 2024/2025 МР переробку цукрових буряків в Україні здійснюють 29 цукрових заводів, 28 з яких є учасниками асоціації.
Водночас в Україні майже завершилося збирання цукрових буряків, яких накопано 11,9 млн тонн із площі 251,2 тис. га із середньою врожайністю 47,6 т/га.
Як повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані асоціації "Укрцукор", в Україні в 2023 році працювало 37 цукрових заводів. Один завод у Харківській області, який розташований на деокупованій території, не був готовий увійти в сезон переробки, оскільки аграрії області не посіяли цукрові буряки.
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