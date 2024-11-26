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Постачання українського сиру за кордон зросли на 40% з початку року
13:34 26.11.2024 |
Експорт українських сирів за січень-жовтень 2024 року склав 10 100 тонн, що на 40,3% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Про це повідомляє Agrotimes із посиланням на дані Державної митної служби.
У грошовому еквіваленті експорт за 10 місяців становив 43,7 млн дол, що на 34% більше за показник аналогічного періоду 2023 року.
Найбільшими покупцями українських сирів у січні-жовтні 2024 року були Молдова (33,1%), Казахстан (30,2%) та Німеччина (9,3%).
Імпорт сирів в Україну зріс на 6,6% до 28 900 тонн до 171,1 млн дол. Сири імпортували в Україну переважно з Польщі (39,6%), Німеччини (20,1%), Нідерландів (9%).
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