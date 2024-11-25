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АНАЛІТИКА

Україна може заповнити ніші на ринку ЄС, провівши реструктуризацію агровиробництва - єврокомісар

 

Інтеграція українського сільськогосподарського ринку до Європейського Союзу потребує збільшення спільного бюджету ЄС та посилення малих і середних сімейних підприємств в Україні.

Про це в коментарі Укрінформу заявив єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський.

"Бюджет Спільної сільськогосподарської політики зараз надто малий для багатьох викликів у майбутньому, включно з українським членством. Українські фермери повинні отримувати підтримку на рівні з європейськими, але для цього потрібен додатковий бюджет", - сказав він.

Войцеховський зауважив, що Євросоюз витрачає близько 60 млрд євро на рік на підтримку фермерів за рахунок Фонду спільної сільськогосподарської політики. За його оцінкою, ця сума становить лише 0,34% ВВП організації ЄС, і її збільшення потребує політичного рішення стосовно обсягу бюджету.

"Але є ще одне занепокоєння в Європі - це структура українського сільського господарства та домінування великих агрохолдингів у цій структурі", - додав єврокомісар.

На думку Войцеховського, Україна має розглянути питання посилення малих і середніх сімейних ферм, які "є дуже важливими для продовольчої безпеки в майбутньому". Малі аграрії є пріоритетом для ЄС і на шляху до вступу Брюссель підтримує таких фермерів в Україні, пояснив він.

Єврокомісар із питань сільського господарства також відзначив, що Україна все одно може заповнити дефіцитні ніші на європейському ринку, як-от олійні чи білкові культури, провівши реструктуризацію виробництва.

Водночас Войцеховський погодився, що потрібно підтримувати зерновий експорт України до країн Азії та Африки, а також до країн ЄС, які його потребують для підтримки свого тваринництва, - Іспанії, Італії, Нідерландів, Бельгії.
Ключові теги: ЄС
 

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