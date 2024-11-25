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Вантажообіг морських портів досяг 86,8 млн т
14:18 25.11.2024 |
Вантажообіг українських портів з 1 січня до 17 листопада 2024 року зріс до 86,8 млн т, з яких 53,5 млн т зернові відправлено на експорт, повідомила прес-служба Адміністрації морських портів України (АМПУ).
Згідно з повідомленням АМПУ у Фейсбук у четвер, ключовими експортними позиціями є - соняшникова олія - 5,3 млн т на $4,4 млрд, кукурудза - 25,5 млн т на $4,2 млрд, пшениця - 19 млн т на $3,4 млрд.
Робота портів ускладнюється російською агресією, мінними загрозами та військовими викликами. Всупереч цьому морські порти України демонструють рекордну експортну потужність, повідомили в АМПУ.
Раніше повідомлялося, що українські порти в січні-жовтні 2024 року збільшили обробку вантажів на 78,1% порівняно з аналогічним показником минулого року - до 82,1 млн тонн. У жовтні порти обробили 8 млн т вантажів - з яких 6,8 млн т або 85% перевалено через "морський коридор". Більше половини в обсязі перевалених портами вантажів за жовтень - аграрні. На них припадало 5 млн тонн, що майже в 3,3 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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