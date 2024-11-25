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АНАЛІТИКА

Україна збільшила експорт великої рогатої худоби живою вагою та мороженої яловичини - профільна асоціація

12:30 25.11.2024 |

Новини АПК

 

У жовтні 2024 року Україна наростила експорт великої рогатої худоби (ВРХ) живою вагою та мороженої яловичини через зростання попиту на зовнішніх ринках.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Асоціації виробників молока.

За попередніми даними Держстату, в жовтні 2024 року Україна експортувала 2,4 тис. т ВРХ живою вагою, що на 14% більше проти вересня 2024 року і на 71% більше проти жовтня 2023 року. Виручка за поставлених тварин становила 5,07 млн дол. (+13% та + 81% відповідно).

За січень - жовтень 2024 року показник експорту ВРХ становив 12,85 тис. т (-20% до відповідного періоду торік) на 24,32 млн дол. (-0,4%).

Експорт мороженої яловичини в жовтні сягнув 2,18 тис. т. При цьому грошова виручка за поставлене м'ясо збільшилася на чверть проти вересневої - до 8,28 млн дол., але це на 13% менше порівняно із жовтнем 2023 року.

Україна збільшила експорт великої рогатої худоби живою вагою та мороженої яловичини - профільна асоціація

 

А от свіжої або охолодженої яловичини у жовтні поставили за кордон лише 1 т на суму 7 тис. дол. Хоча за десять місяців 2024 року спостерігається позитивна динаміка: Україна експортувала 888 т охолодженого червоного м'яса (+78% до відповідного періоду торік) на суму 5,57 млн дол. (+87%).

В Асоціації також навели дані про імпорт яловичини в Україну. У жовтні 2024 року охолодженої яловичини завезено 16 т (-13% до вересня 2024 року), мороженої - 200 т (-12%).

Україна збільшила експорт великої рогатої худоби живою вагою та мороженої яловичини - профільна асоціація

 

З початку 2024 року Україна імпортувала 470 т ВРХ живою вагою (-24%), 124 т охолодженої яловичини (+7%) та 2,12 тис. т мороженої яловичини (+20%).

У жовтні сальдо зовнішньої торгівлі ВРХ і яловичиною було позитивним і становило 11,97 млн дол., підсумували аналітики.
 

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