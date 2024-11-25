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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Країни-учасниці 3-го Міжнародного саміту з продовольчої безпеки виділять $44 млн на «Grain from Ukraine»
11:56 25.11.2024 |
23 листопада, у День пам'яті жертв голодоморів в Україні, в Києві під егідою гуманітарної програми "Зерно з України" відбувся Третій Міжнародний саміт з продовольчої безпеки, під час якого, зокрема, обговорювалася подальша підтримка цієї програми, інформувало про підсумки саміту Міністерство закордонних справ України.
"За результатами саміту країни-учасниці заявили про подальшу фінансову підтримку програми ''Зерно з України'' на загальну суму в близько 44 млн доларів США", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС.
Зазначається, що саміт, серед іншого, презентував досягнення програми "Зерно з України", за якою наша держава доставила вже понад 286 тисяч тонн продовольчої допомоги вразливим категоріям населення в Африці.
"Третій Міжнародний саміт з продовольчої безпеки наголосив на критичній потребі в глобальній єдності для подолання голоду, створення стійких продовольчих систем, запобігання використанню їжі як зброї", - констатували в МЗС.
Повідомляється, що ухвалення Спільної заяви наприкінці саміту закріпило спільні зобов'язання та визначило основи для подальших дій світової спільноти, спрямованих на боротьбу з голодом, підтримку вразливих категорій населення, сприяння сталому розвитку сільського господарства та забезпечення проєктів, спрямованих на інвестиції у здоров'я майбутніх поколінь.
Зі зверненнями до учасників саміту виступили президенти України, Швейцарії, Естонії, Коста-Ріки, Литви, прем'єр-міністри Ісландії, Кабо Верде, Люксембургу, Португалії, Фінляндії, Хорватії, Швеції, Японії, а також генеральний секретар Ради співробітництва арабських держав Затоки.
Серед спікерів також були Перша леді Белізу, урядовці з понад 25 країн світу та представники провідних міжнародних організацій, зокрема Всесвітня продовольча програма ООН, ФАО, ЮНІСЕФ, UNCTAD, USAID та інші.
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