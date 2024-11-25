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Україна відкриватиме в Африці «зернові доми» - Президент
10:27 25.11.2024 |
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна зацікавлена відкривати в країнах Африки «зернові доми» - так звані хаби збереження продуктів харчування.
Про це глава держави повідомив під час спілкування з іноземними журналістами у рамках 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки «Grain from Ukraine» («Зерно з України»), передає кореспондент Укрінформу.
«Україна хоче збільшувати свою присутність в Африці не лише політично. Безумовно, нас цікавить економіка. Тому поставлено завдання паралельно з відкриттям посольств, відкривати нові «зернові доми» - так звані хаби збереження різних продуктів харчування», - розповів Зеленський.
Він акцентував на тому, що Україна зацікавлена розвивати двосторонні відносини передусім з тими країнами Африки, які будуть зацікавлені у цьому. «Ми не хочемо просто засипатися продуктами харчування, ми хочемо ділитися технологіями, переробкою, нашим умінням обробки земель, а також хочемо обмінюватися досвідом з вашими країнами», - сказав Президент України.
Стосовно політичної співпраці, Зеленський зауважив, що він вже підписав накази щодо відкриття десяти додаткових посольств у країнах Африканського континенту. «Сім вже відкрито, три будуть відкриті найближчим часом», - уточнив глава держави.
Окремо він нагадав, що в першому інавгураційному саміті миру взяли участь 14 африканських країн, і всі вони підписали підсумкове комюніке.
«В цілому я б дуже просив, щоб наша команда та африканські команди йшли назустріч, й ми змогли організувати саміт «Україна - Африка», - заявив Зеленський.
Як повідомлялося, з моменту започаткування гуманітарної програми "Grain From Ukraine" восени 2022 року Україна направила 221 тисячу тонн сільськогосподарської продукції до 10 країн Африки та Азії.
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