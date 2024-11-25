В межах ініціативи Grain from Ukraine відправили понад 280 тисяч тонн агропродукції - Шмигаль

За час дії гуманітарної програми Grain from Ukraine вдалося зібрати понад 290 млн доларів, на які було закуплено понад 280 тис. т української агропродукції для країн, які її потребують.

Про це повідомив на відкритті 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент Укрінформу.

«Ініційована Президентом України гуманітарна програма Grain from Ukraine - це яскравий приклад дієвої доброї волі і солідарності світу для допомоги людям. За результатами двох попередніх самітів було зібрано понад 290 мільйонів доларів донорських коштів. За час дії програми разом із партнерами ми спрямували понад 280 тисяч тонн агропродукції до 12 країн, які гостро її потребують», - сказав Шмигаль.

Він подякував усім країнам, які долучилися і зробили свої внески, а також тим, хто планує це зробити.

Прем'єр-міністр нагадав, що за час повномасштабної війни українські аграрії зібрали вже третій урожай.

«Вже зібрано понад 53 мільйони тонн зернових і зернобобових культур, і збирання ще триває. Цього буде достатньо і для внутрішніх потреб, і на експорт», - підкреслив Шмигаль.

За його словами, за 10 місяців поточного року експортовано агропродукції більше, ніж за весь 2023 рік. Українські товари споживають понад 400 млн людей у більш як 100 країнах. При цьому Україна має потенціал та можливості вдвічі збільшити обсяг аграрного експорту та забезпечити продовольством до 600 млн людей у всьому світі, наголосив Прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, Grain from Ukraine - українська гуманітарна ініціатива, яку Президент Воолдимир Зеленський започаткував 26 листопада 2022 року. Вона об'єднала кілька десятків країн і міжнародних організацій, щоб допомогти державам, які страждають від дефіциту продовольства. Ініціатива полягає у прямих закупівлях розвинутими державами українського зерна та транспортуванні його до країн, яким загрожує голод. Процес координує Всесвітня продовольча програма ООН.