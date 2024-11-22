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Українські аграрії обмолотили вже 98% від прогнозованих площ
22:36 22.11.2024 |
В Україні станом на 22 листопада сільгоспвиробники намолотили вже 72,9 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур, який зібраний на площі 19,5 млн га.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.
"Загалом зібрано 53,4 млн тонн зернових та майже 19,5 млн т олійних. Обмолочено 98% прогнозованих площ", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, аграрії повністю обмолотили площі пшениці, ячменю та гороху. Пшениці намолочено 22,4 млн т із 4,9 млн га, ячменю - 5,6 млн т із 1,4 млн га, а гороху - 470,5 тис. т із 212,2 тис. га.
Кукурудзи зібрано на 3,7 млн га (або 94% площ), намолочено 23,6 млн т. Проса намолочено 161,3 тис. т, а гречки - 131,7 тис. т.
Показники збору соняшнику становлять 10,1 млн т зі 4,9 млн га (або 97% площ), сої - 6 млн т із площі 2,6 млн га (або 98% від засіяних). Крім того, ріпаку зібрали 3,5 млн т зі 1,2 млн га (або 100% площ).
По валовому збору зернових лідирують сільгоспвиробники Одещини - 4,6 млн т, Чернігівщини - 4,4 млн т й Полтавщини - 4,2 млн т.
За показниками врожайності попереду аграрії Хмельниччини - 77,5 ц/га, Чернігівщини - 69,8 ц/га та Тернопільщини - 68,2 ц/га.
Аграрії також завершують збирання цукрових буряків, які викопані на площі 251,2 тис. га, або 97%. Накопано 12 млн т солодких коренів.
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