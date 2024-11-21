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Рада ухвалила закон про оренду водних об'єктів для розведення риби

23:37 20.11.2024 |

Новини АПК, Право

 

Верховна Рада ухвалила закон "Про залучення інвестицій у розвиток галузі рибного господарства".

Відповідний законопроєкт №8119 у другому читанні на засіданні у середу підтримали 242 депутати, повідомляє пресслужба Держрибагентства.

"Документ покликаний створити умови для залучення інвестицій у розвиток галузі рибного господарства України, а також врегулювати проблемні питання, пов'язані з користуванням рибогосподарськими водними об'єктами та акваторією морів", - пояснили у відомстві.

Для цього законом передбачене створення переліків конкретних об'єктів, до розвитку яких можна залучити інвестиції, а також визначення обсягів інвестування для цих об'єктів.

Очікується, що ухвалення закону допоможе:

* врегулювати питання користування рибогосподарськими водними об'єктами для діяльності у сфері аквакультури та спеціального товарного рибного господарства (СТРГ) та проводити задля цього прозорі аукціони;

* користуватись земельними ділянками біля рибогосподарських водних об'єктів для розміщення тимчасових споруд та обладнання, необхідного для реалізації інвестиційних договорів;

* впровадити договірні правовідносини між державою та бізнесом для стимулювання інвестицій в риболовну галузь;

* запровадити контроль та моніторинг результатів виконання інвестиційних договорів, шляхом подання звітності про виконання умов договору.

Як повідомлялося, у січні 2023 року Кабмін схвалив проведення експериментального проєкту із продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах на аукціонах.

Згідно із документом, тривалість експерименту становитиме два роки. Укладені в його рамках договори на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) діятимуть не більше року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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