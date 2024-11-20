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Аграрії вже засіяли понад 6 мільйонів гектарів озимих культур
11:58 20.11.2024 |
Українські аграрії вже засіяли 98% (6,14 млн га) озимих культур від прогнозованих площ.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.
У міністерстві зазначають, що озимих зернових засіяно 5,06 млн га (98%).
Зокрема, озимої пшениці посіяно 4,4 млн га (98%), ячменю - 610,5 тис. га (96%), жита - 68,6 тис. га (97%) та 1,08 млн га (96%) озимого ріпаку.
Лідирують за обсягами сівби озимих на зерно аграрії Одеської області - 760 тис. га, Дніпропетровської - 532 тис. га та Миколаївської - 503,1 тис. га.
Аграрії 14 областей завершили сівбу озимих зернових. Сільгоспвиробники 12 областей закінчили сівбу озимого ріпаку.
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