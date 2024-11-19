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АНАЛІТИКА

Мінагрополітики запускає електронну систему «еРослинництво»

16:53 18.11.2024 |

Новини АПК

 

Міністерство аграрної політики та продовольства запускає електронну систему «еРослинництво», яка об'єднає всі реєстри у сфері насінництва, розсадництва та охорони прав на сорти рослин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Мінагрополітики з посиланням на постанову Кабінету міністрів, ухвалену 15 листопада 2024 року.

Зазначається, що електронна система включатиме базу даних сортів, що складається з чотирьох взаємопов'язаних електронних реєстрів: реєстру заявок, Державного реєстру сортів рослин, Державного реєстру патентів на сорти рослин та реєстру представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин.

Також система міститиме реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва, реєстр аудиторів із сертифікації, реєстр сертифікатів на насіння та садивний матеріал, а також реєстр органів з оцінки відповідності.

Зазначається, що постанову Кабміну розроблено на виконання Плану заходів щодо переведення публічних послуг в електронну форму; документ спрямований на виконання Україною міжнародно-правових зобов'язань у сфері європейської інтеграції.
 

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