Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд схвалив Стратегію розвитку сільського господарства до 2030 року

13:51 15.11.2024 |

Новини АПК

 

Кабінет міністрів затвердив Стратегію розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на період до 2030 року.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

"Це історичний документ, який є не тільки нашим маяком, а й обов'язковим для країни-кандидата до вступу в Євросоюз. Це дороговказ, як ми розвиватимемо наше сільське господарство. Адже мета Стратегії - підготовка аграрного сектору до вступу України в ЄС", - написав Коваль.

Крім того, Кабмін затвердив операційний план заходів з її реалізації у 2025-2027 роках.

За його словами, документом передбачено забезпечення сталого розвитку сільського господарства і сільських територій.

Стратегія розвитку також сприятиме формуванню конкурентоспроможного, стійкого і диверсифікованого аграрного сектору, що забезпечує довгострокову продовольчу безпеку, посилює захист навколишнього природного середовища, включаючи біорізноманіття, пом'якшення наслідків зміни клімату та зміцнення соціально-економічної структури сільських територій.
За матеріалами: Укрінформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2446
  0,0967
 0,23
EUR
 1
 43,4677
  0,4822
 1,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9788  0,08 0,20 41,6023  0,08 0,18
EUR 43,3808  0,23 0,53 44,1500  0,26 0,58

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2625  0,01 0,02 41,3000  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес