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Уряд схвалив Стратегію розвитку сільського господарства до 2030 року
13:51 15.11.2024 |
Кабінет міністрів затвердив Стратегію розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на період до 2030 року.
Про це повідомив у Фейсбуці міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.
"Це історичний документ, який є не тільки нашим маяком, а й обов'язковим для країни-кандидата до вступу в Євросоюз. Це дороговказ, як ми розвиватимемо наше сільське господарство. Адже мета Стратегії - підготовка аграрного сектору до вступу України в ЄС", - написав Коваль.
Крім того, Кабмін затвердив операційний план заходів з її реалізації у 2025-2027 роках.
За його словами, документом передбачено забезпечення сталого розвитку сільського господарства і сільських територій.
Стратегія розвитку також сприятиме формуванню конкурентоспроможного, стійкого і диверсифікованого аграрного сектору, що забезпечує довгострокову продовольчу безпеку, посилює захист навколишнього природного середовища, включаючи біорізноманіття, пом'якшення наслідків зміни клімату та зміцнення соціально-економічної структури сільських територій.
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