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Аграрії намолотили 71,4 млн тонн зернових та олійних - Мінагрополітики
11:59 15.11.2024 |
Аграрії всіх областей України, прибираючи з полів зернові й олійні культури, станом на 8 листопада вже намолотили 71,4 млн тонн нового врожаю з 19,2 млн га порівняно з 68,9 млн тонн і 18,9 млн га тижнем раніше.
Як повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства в п'ятницю, вже зібрано 52,1 млн тонн (49,9 млн тонн) зернових, 19,3 млн тонн (19 млн тонн) олійних.
У міністерстві уточнили, що завершено збирання пшениці, якої отримано 22,3 млн тонн із 4,9 млн га за врожайності 42,4 ц/га, ячменю - 5,6 млн тонн із 1,4 млн га за врожайності 39,2 ц/га, гороху - 470,4 млн тонн із 212,2 тис. га за врожайності 21,9 ц/га та ріпаку - 3,5 млн тонн із 1,3 млн га за врожайності 27,3 ц/га.
Триває збирання кукурудзи, якої отримано 22,4 млн тонн (20,2 млн тонн тижнем раніше) з 3,5 млн га (88% від плану), гречки - 127,2 тис. тонн (126,9 тис. тонн) з 87,8 тис. га (99%), проса - 161 тис. тонн (160,3 тис. тонн) з 88,1 тис. га (95%).
Аграрії 16 областей збирають цукрові буряки, які викопано на площі 238,1 тис. га (92%), накопано 11,4 млн тонн солодких коренів.
Зі збирання зернових лідирують аграрії Одещини, які обмолотили 4,6 млн га, Чернігівщини - 4,2 млн тонн, Полтавщини - 4,1 млн тонн.
За врожайністю попереду аграрії Хмельниччини з показником 76,9 ц/га, Чернігівщини - 69,1 ц/га й Тернопільщини - 66,8 ц/га.
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