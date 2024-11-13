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Україна скорочує імпорт свинини до 6-річного мінімуму. Експорт зростає, особливо в ОАЕ
17:55 13.11.2024 |
Україна імпортувала 2100 тонн охолодженого та мороженого м'яса свиней за січень-жовтень 2024 року і це в 5,5 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року. Дані опублікувала профільна Асоціація "Свинарі України".
За підсумками року очікується, що Україна встановить новий рекордний мінімум з імпорту свинини, побивши попередній - 5200 тонн, який було зафіксовано у 2018 році.
В Асоціації також зазначають, що частка імпортної свинини на українському ринку скоротилася до 1%. Це означає, що м'ясна галузь орієнтована на продукцію внутрішнього виробництва.
Експорт свинини навпаки зріс до 2500 тонн за 10 місяців року. Виторг становив $6 млн, що більш ніж усемеро перевищує суму закупівлі імпортної свинини ($780 000).
Основну частину свинини - 75% - Україна експортує до Об'єднаних Арабських Еміратів. Решту в незначних обсягах у Бахрейн, Малайзію, Ліберію, Гонконг та Анголу.
В Асоціації наголошують, що держоргани працюють над розширенням переліку країн, куди українські виробники зможуть експортувати свинину. Наразі триває робота над погодженням ветеринарних сертифікатів із Південною Кореєю, Сингапуром, В'єтнамом та іншими країнами.
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