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АНАЛІТИКА

Україна скорочує імпорт свинини до 6-річного мінімуму. Експорт зростає, особливо в ОАЕ

17:55 13.11.2024 |

Новини АПК

 

Україна імпортувала 2100 тонн охолодженого та мороженого м'яса свиней за січень-жовтень 2024 року і це в 5,5 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року. Дані опублікувала профільна Асоціація "Свинарі України".

За підсумками року очікується, що Україна встановить новий рекордний мінімум з імпорту свинини, побивши попередній - 5200 тонн, який було зафіксовано у 2018 році.

В Асоціації також зазначають, що частка імпортної свинини на українському ринку скоротилася до 1%. Це означає, що м'ясна галузь орієнтована на продукцію внутрішнього виробництва.

Експорт свинини навпаки зріс до 2500 тонн за 10 місяців року. Виторг становив $6 млн, що більш ніж усемеро перевищує суму закупівлі імпортної свинини ($780 000).

Основну частину свинини - 75% - Україна експортує до Об'єднаних Арабських Еміратів. Решту в незначних обсягах у Бахрейн, Малайзію, Ліберію, Гонконг та Анголу.

В Асоціації наголошують, що держоргани працюють над розширенням переліку країн, куди українські виробники зможуть експортувати свинину. Наразі триває робота над погодженням ветеринарних сертифікатів із Південною Кореєю, Сингапуром, В'єтнамом та іншими країнами.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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