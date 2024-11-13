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Мінагро збирається переорієнтувати держзакупівлі на українські продукти: починає з риби
14:13 13.11.2024 |
Міністерство аграрної політики та продовольства України ініціює переорієнтацію державних закупівель на користь українських продуктів.
Про це повідомив міністр аграрної політики Віталій Коваль.
Він зазначив, що міністерство розпочинає політику реального імпортозаміщення в сфері продовольства.
"Наразі Мінагрополітики та продовольства разом з Кабміном напрацьовує чітку дорожню карту для переорієнтації держзакупівель. Починаємо з риби. Це позитивно вплине на платіжний баланс країни, створить додатковий попит на вирощену в Україні рибу та дасть поштовх для розвитку цієї галузі. І паралельно рухаємося по інших секторах", - розповів він.
Коваль пояснив, що рибу державні структури сьогодні в більшості постачають з-за кордону. Зокрема, йдеться про хек, пангасіус та інші. Лише минулого року було закуплено імпортної риби на майже 40 млрд грн.
Водночас у раціоні ЗСУ хек також можна замістити товстолобом і білим амуром. Головний дієтолог МОЗ підтвердив, що за енергетичними цінностями ці види риби не поступаються імпортним.
"Впевнений, в раціоні тих, хто закуповує за державні кошти, точно повинна бути українська риба. Наш патріотизм повинен проявлятися у всіх сферах. Економічний - не виключення. Українці мають підтримувати українське", - наголосив Коваль.
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