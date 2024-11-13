Мінагро збирається переорієнтувати держзакупівлі на українські продукти: починає з риби

Міністерство аграрної політики та продовольства України ініціює переорієнтацію державних закупівель на користь українських продуктів.

Про це повідомив міністр аграрної політики Віталій Коваль.

Він зазначив, що міністерство розпочинає політику реального імпортозаміщення в сфері продовольства.

"Наразі Мінагрополітики та продовольства разом з Кабміном напрацьовує чітку дорожню карту для переорієнтації держзакупівель. Починаємо з риби. Це позитивно вплине на платіжний баланс країни, створить додатковий попит на вирощену в Україні рибу та дасть поштовх для розвитку цієї галузі. І паралельно рухаємося по інших секторах", - розповів він.

Коваль пояснив, що рибу державні структури сьогодні в більшості постачають з-за кордону. Зокрема, йдеться про хек, пангасіус та інші. Лише минулого року було закуплено імпортної риби на майже 40 млрд грн.

Водночас у раціоні ЗСУ хек також можна замістити товстолобом і білим амуром. Головний дієтолог МОЗ підтвердив, що за енергетичними цінностями ці види риби не поступаються імпортним.

"Впевнений, в раціоні тих, хто закуповує за державні кошти, точно повинна бути українська риба. Наш патріотизм повинен проявлятися у всіх сферах. Економічний - не виключення. Українці мають підтримувати українське", - наголосив Коваль.