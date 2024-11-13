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У країнах ЄС ціни на вершкове масло зросли на 40%. Україна скорочує експорт
23:29 12.11.2024 |
Ф'ючерси на гуртові постачання вершкового масла в Євросоюзі зросли на 49,5% з початку 2024 року, досягнувши історичного рекорду у вересні 8150 євро за тонну. Станом на 11 листопада тонна масла на Європейській енергетичній біржі (ЄЕХ) торгувалася за 7850 євро, згідно з даними Trading Economics.
Біржове підвищення цін зачепило і роздрібні ринки країн Євросоюзу. У Польщі масло з початку року подорожчало на 40% до 8 злотих за стандартне пакування, і як пише Rzeczpospolita, напередодні різдвяних свят варто очікувати подальшого зростання до 10 злотих.
У Німеччині зростання ціни становило 39,7% з початку року і досягло рекордного рівня: 250-грамова упаковка вершкового масла коштує в супермаркетах і дискаунтерах від 2,39 євро, підтверджує видання tagesschau.
Подорожчання масла спричинене скороченням виробництва молока в Європі. Проблемою виявилася посуха, яка знизила доступність кормів, що призвело до зниження продуктивності корів.
Деякі молочні стада в Європі також постраждали від епідемії блютангу, яка не лише обмежила виробництво молока, а й у деяких випадках змусила фермерів скоротити поголів'я.
Ще один фактор, що вплинув на подорожчання, - зростання витрат на електроенергію та транспортування в Європі, що призводить до зростання цін на всіх етапах виробництва.
Як пише польське видання money.pl, частково проблему можна було б вирішити завдяки постачанню масла з України, якби не було труднощів з експортом української сільськогосподарської продукції.
За даними Асоціації виробників молока, Україна скорочує експорт вершкового масла. У жовтні було експортовано 805 тонн, що на 9% менше проти вересня 2024 року. Грошовий виторг за поставлений товар становив $6,09 млн. У вересні також фіксувалося падіння експорту молочної продукції та вершкового масла зокрема (на 13% до серпня).
У січні-жовтні 2024 року Україна експортувала 6090 тонн вершкового масла (-13% до аналогічного періоду минулого року) на суму $40,53 млн (+11%).
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