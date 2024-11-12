В Україні з 1 грудня скасують верифікацію експортерів агропродукції - Мінагрополітики

В Україні з 1 грудня скасовують необхідність верифікації експортерів агропродукції та отримання ліцензій на експорт, якщо таку верифікацію не пройдено, повідомило Міністерство аграрної політики і продовольства за підсумками засідання Координаційної ради із логістики в сільському господарстві під головуванням міністра агрополітики Віталія Коваля.

У Мінагрополітики нагадали, що, згідно з постановою Кабінету Міністрів №1261, під час дії воєнного стану з 1 грудня 2024 року починає діяти режим експортного забезпечення та запроваджуються мінімальні ціни на експорт для окремих видів агропродукції.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький звернув увагу, що мінімальні ціни встановлює Мінагрополітики 10 числа кожного місяця. Експорт товарів можуть здійснювати лише зареєстровані платники податку на додану вартість.

"Інформація про затвердження мінімально допустимих експортних цін розміщуватиметься на офіційному сайті Мінагрополітики", - пообіцяли в міністерстві.