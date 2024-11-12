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В Україні зросли закупівельні ціни на молоко - профільна асоціація
09:22 12.11.2024 |
На початку листопада через дефіцит молока-сировини в Україні та високий попит з боку молокопереробних підприємств середньозважена ціна трьох ґатунків молока зросла до 18,02 грн/кг без ПДВ, що на 1,38 грн більше, ніж місяць тому.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Асоціації виробників молока.
Так, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 1 листопада склала 18,95 грн/кг без ПДВ, що на 1,25 грн більше, ніж місяць тому.
Водночас вищий ґатунок в середньому також коштує 18,40 грн/кг без ПДВ (+ 1,70 грн).
Середня закупівельна ціна на молоко першого ґатунку склала 16,70 грн/кг без ПДВ, що на 60 коп. більше порівняно до ціни в першій половині жовтня.
Загалом, середньозважена ціна трьох ґатунків молока склала 18,02 грн/кг без ПДВ, що на 1,38 грн більше ніж місяць тому.
Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі зауважив, що дефіцит сировини та високий попит з боку молокопереробних підприємств, ймовірно, пов'язаний з тимчасовим зниженням попиту на вершкове масло, сухе молоко та сири. Водночас високий попит на експорт вершкового масла може сприяти зростанню цін на молоко-сировину в Україні.
Крім того, дефіцит сировини змушує молокопереробні підприємства закуповувати її більше на дальніх відстанях та витрачати додаткові гроші на логістику, що призводить до подорожчання молочних продуктів оптом, а інфляція на них вважається однією з найвищих поміж інших продуктів харчування.
У АВМ прогнозують стабілізацію цін на молоко-сировину на початку грудня, внаслідок зниження торгівельної активності напередодні новорічних свят. Однак, суттєве зниження цін малоймовірне, через скорочення експорту молочних продуктів і низькі запаси вершкового масла в Україні.
Як повідомлялось, у жовтні 2024 року показник світових цін на продовольство досяг найвищого рівня за останні 18 місяців. Зростання було спричинено різким зростанням котирувань цін на популярні рослинні олії.
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