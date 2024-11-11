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Аграрії з початку року отримали майже ₴420 мільйонів на сади і теплиці
17:10 11.11.2024 |
З початку року 97 агровиробникам виплатили 419,4 млн грн за програмою "єРобота" на розвиток садів і теплиць.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
"За урядовою грантовою програмою підтримки малого та середнього бізнесу «єРобота» ще 7 агропідприємств отримали 18,7 млн гривень на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. З початку 2024 року вже виплатили 419,4 млн грн грантової допомоги 97 агровиробникам", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, 67 господарствам на сади виплатили 278,4 млн грн. Ще 141 млн грн отримало 31 підприємство на будівництво теплиць.
У міністерстві зазначили, що з початку дії програми 240 агропідприємств отримали виплати на суму понад 1,12 млрд грн. Так, на розвиток садівництва, ягідництва і виноградарства виплачено 815,6 млн грн 183 господарствам, а на теплиці - 308,8 млн грн для 62 господарств.
Як повідомлялось, урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. У серпні 2024 року уряд розширив умови надання грантів для розвитку виноградарства та садівництва.
Фінансування агровиробників за урядовою програмою «єРобота» протягом 2024-2025 років відбувається завдяки підтримці Світового банку в межах «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».
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