Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Аграрії з початку року отримали майже ₴420 мільйонів на сади і теплиці

17:10 11.11.2024 |

Новини АПК

Аграрії з початку року отримали майже &#8372;420 мільйонів на сади і теплиці

 

З початку року 97 агровиробникам виплатили 419,4 млн грн за програмою "єРобота" на розвиток садів і теплиць.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"За урядовою грантовою програмою підтримки малого та середнього бізнесу «єРобота» ще 7 агропідприємств отримали 18,7 млн гривень на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. З початку 2024 року вже виплатили 419,4 млн грн грантової допомоги 97 агровиробникам", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 67 господарствам на сади виплатили 278,4 млн грн. Ще 141 млн грн отримало 31 підприємство на будівництво теплиць.

Аграрії з початку року отримали майже &#8372;420 мільйонів на сади і теплиці

 

У міністерстві зазначили, що з початку дії програми 240 агропідприємств отримали виплати на суму понад 1,12 млрд грн. Так, на розвиток садівництва, ягідництва і виноградарства виплачено 815,6 млн грн 183 господарствам, а на теплиці - 308,8 млн грн для 62 господарств.

Як повідомлялось, урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. У серпні 2024 року уряд розширив умови надання грантів для розвитку виноградарства та садівництва.

Фінансування агровиробників за урядовою програмою «єРобота» протягом 2024-2025 років відбувається завдяки підтримці Світового банку в межах «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2981
  0,0001
 0,00
EUR
 1
 43,9949
  0,4915
 1,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9860  0,03 0,07 41,6200  0,03 0,07
EUR 44,0660  0,26 0,58 44,9632  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,09 0,21 41,3000  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес